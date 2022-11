Trotz Derby-Sieg geschockte Gesichter

Drei Ausschlüsse in Anif

Der SV Kuchl überraschte dafür den SV Seekirchen und gewann mit 3:1 in der Festung am Wallersee. Wilde Szenen spielten sich zwischen dem USK Anif und SV Wals-Grünau ab. In der Schlussphase flog zunächst Anifs Altmanninger, dann Grünaus Schnöll wegen Unsportlichkeit mit der gelb-roten Karte vom Platz. Gäste-Mittelfeldspieler Trkulja sah in der Nachspielzeit noch den roten Karton wegen einer Tätlichkeit.