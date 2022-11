Mädchen offenbar jahrelang in Haus festgehalten

Man geht davon aus, dass sie es dem Mädchen verwehrt hätten, „am Leben teilzunehmen“ - weder im Kindergarten, noch an der Schule oder im Spiel mit anderen Kindern. Das Mädchen habe mutmaßlich knapp sieben Jahre lang in dem Haus der Großeltern in der rund 25.000 Einwohner zählenden Stadt Attendorn gelebt, ohne es verlassen zu dürfen.