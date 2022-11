Neugierige Katze „Mala“ saß auf Dachbalken fest

Da war wohl etwas zu viel Neugierde im Spiel: Samtpfote „Mala“ verirrte sich in der Nacht auf Samstag auf dem Dachbalken einer Lagerhalle und konnte nicht mehr zurück. Die besorgte Besitzerin alarmierte die Feuerwehr, die sogleich zur Rettung anrückte. Per Drehleiter fuhren sie mit Frauchen zur Katze hoch, im Gepäck ein Katzenkorb. Ein sicherer Griff, und schon war die Kleine wieder in behutsamen Händen. Das war hoffentlich ein einmaliger Ausflug!