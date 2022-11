Verteidigungsministerium wird zurückreformiert

Von Anfang an umstritten

Die Reform wurde federführend von Dieter Kandlhofer ausgearbeitet, dem Generalsekretär von Tanner. Er hat das Ministerium inzwischen verlassen, nachdem er in ein umstrittenes Kasernenbauprojekt am Klagenfurter Flughafen beteiligt war. Zurückgeblieben ist eine Reform, die von Anfang an sehr umstritten war, und deren Struktur sich als rechtlich nicht umsetzbar erwiesen hat. Zentrales Ziel war, das Ministerium zu verkleinern.