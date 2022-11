Mopedfahrerin (15) verletzt: Pkw-Lenker flüchtig

Alkoholisiert war ein 55-Jähriger am Freitag gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Magdalensbergstraße aus Fahrtrichtung Gipfelhaus kommend in Fahrtrichtung Ottmanach unterwegs. Rund 700 Meter nach dem Gipfelhaus kam er plötzlich links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun, lenkte den PKW offensichtlich nach rechts, kreuzte die Fahrbahn und kam in weiterer Folge rechts von der Fahrbahn ab. „Das Auto drehte sich daraufhin um die eigene Achse und kam ca. 50 Meter in einem angrenzenden Wald zum Stillstand“, berichtet die Polizei. Die Rettung lieferte den Mann mit unbestimmten Verletzungen ins Klinikum ein.