Journalist: „Völker werden sich niemals versöhnen“

Krone„:Sie kämpfen mutig für den Erhalt der Meinungsfreiheit in Ihrem Land, so lautete die Begründung des Nobelpreiskomitees im vergangenen Jahr. Vor Kurzem verlieh das EU-Parlament dem “mutigen Volk der Ukraine" den Sacharow-Menschenrechtspreis. Wie beurteilen Sie das?

Dmitri Muratow: Die Trauer, das Mitgefühl und der große Schmerz gehen einher mit dieser Wahl. Ich gehe davon aus, dass zu meinen Lebzeiten die beiden Völker in Russland und der Ukraine niemals mehr eine normale Beziehung haben werden. Und das sind zwei Völker, die einander vor noch nicht allzu langer Zeit als Brüder und Schwestern bezeichnet haben. Mein Land, ich betone das, mein Land ist in das ukrainische Staatsgebiet einmarschiert. Meine Mutter und meine Großmutter wurden in der Ukraine geboren. Am Anfang fühlten sich die Ukrainer verraten, es war schließlich der Nachbar, der sie überfallen hat, jetzt sind sie wütend. Die Auszeichnung mit dem Sacharow-Preis wird keine Normalisierung herbeiführen, Aber sie gebührt dem Volk für das enorme Leid.