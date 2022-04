Russischer Journalist nach Farbattacke im Spital

Wie berichtet soll der 60-jährige Journalist am Donnerstagabend in einem Zug von Moskau nach Samara von zwei Männern angegriffen worden sein. Diese hatten sich laut dem russischen Innenministerium am Kasaner Bahnhof in Moskau unter einem Vorwand in den Zug geschlichen und dann Muratow in seinem Schlafabteil mit roter Ölfarbe übergossen. „Die Augen brennen ganz fürchterlich. Ein Angreifer schrie: ‘Muratow, nimm‘ das für unsere Jungs‘", berichtete der angegriffene Chefredakteur.