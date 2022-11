Faules Abkommen für Kälbertransporte nach Italien

Schlachtung ohne Betäubung

Allerdings ist die Mast in vielen Fällen wieder nicht der endgültige Bestimmungsort. 2021 wurden ca. 9.000 österreichische Kälber über Bozen nach Spanien verbracht. Ein Teil der Kälber wird dann per Schiffstransport weiter in Hochrisikostaaten nach Nordafrika und den Nahen Osten verfrachtet, wo sie unter grausamsten Bedingungen und ohne Betäubung geschlachtet werden.