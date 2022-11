Deutschland beendet Tiertransporte in Drittländer

Brutale Gewalt gegen die Tiere

Durchtrennte Sehnen und ausgestochene Augen, um die Tiere am Flüchten zu hindern, an den Beinen fixierte Seile, um sie zu Fall zu bringen, stumpfe Messer, um ihnen bei vollem Bewusstsein die Kehle durchzutrennen: Recherchen belegen: Dies sind keine Einzelfälle, sondern traurige Routine, der auch österreichische Tiere ausgesetzt werden. Es ist an der Zeit, diese Doppelmoral zu beenden. Der VGT und Animals International wenden sich darum heute per offenem Brief an Bundesminister Rauch und fordern erneut ein Ende der Tiertransporte in Drittländer sowie