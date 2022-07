„Wir alle sind für das Tierwohl mitverantwortlich“

Das Fehlen dieser Kennzeichnung führe dazu, dass Gastronomen oft zu Billigfleisch aus dem Ausland greifen würden und heimische Qualitätsware deshalb exportiert werden muss - so etwa 50.000 Kälber im Jahr in quälenden Lebendtiertransporten nach Südeuropa und bis nach Nordafrika. „Das muss sofort geändert werden“, so Entenfellner, die weiter massiv Druck machen will.