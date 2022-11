Wintereinbruch bringt Schnee auf Kärntens Berge

In höheren Lagen Oberkärntens fielen heute die ersten Schneeflocken. Der Katschberg präsentierte sich bereits in der Früh in einem prachtvollen Weiß. Wenige Stunden später herrschte sogar Kettenpflicht. „Die Schneefallgrenze liegt derzeit bei 1600 Meter. In Unterkärnten überwiegen die Regenschauer“, sagt Michele Salmi, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet.