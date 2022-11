Wort des Jahres: Kandidaten fixiert, Voting läuft

„Alkohol oder Psychopharmaka“

Unspruch des Jahres könnte Kanzler Karl Nehammers Aussage „Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher: Alkohol oder Psychopharmaka!“ (siehe Tweet) werden. Konkurrenz bekommt er von Innenminister Gerhard Karner mit „Die Empirie, die Wissenschaft ist das eine, die Fakten sind das andere.“ Dritter Kandidat ist Bildungsminister Martin Polaschek (alle ÖVP), der sich in einem „ZiB 2“-Interview immer wieder so äußerte: „Das müssen wir uns anschauen. / Wir werden uns das gleich genau anschauen. / Das werden wir uns sehr genau anschauen. / Man muss es sich anschauen ... / Diese Zahlen werden wir uns genau anschauen. / Wir werden uns das noch einmal genau anschauen. / Ich kann mir das gern anschauen.“