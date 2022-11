Musikalisches Wochenende mit zwei Amadeusgewinnern

Die Mayerin verzaubert am Samstag

Übermorgen, Samstag, 5. November (19.30 Uhr), will die Mayerin - nach der „Starnacht“ - zum zweiten Mal das Kärntner Publikum verzaubern. Die Burgenländerin gewann ihren Amadeus in der Kategorie Schlager und Volksmusik. Alle Infos und Tickets für beide Konzerte gibt’s auf www.ip-media.tv.