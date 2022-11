Irving ein Antisemit? Fans stellen sich gegen ihn

Auf die Vorwürfe gegen die Fans, einfach so durchgehen zu lassen, einen Antisemiten in ihren Reihen zu haben, setzten diese nun ein Zeichen. Beim Spiel gegen die Indiana Pacers (116:109 für die Nets) am Montag (Ortszeit) kamen einige Zuseher in T-Shirts mit der Aufschrift „Kampf gegen Antisemitismus“ in die Halle.