NBA-Star Irving wirbt für antisemitischen Film

Irving hat in der Vergangenheit immer wieder mit seinen Ansichten für Aufsehen gesorgt. So behauptete er 2018, die Erde sei rund, wovon er sich später distanzierte. Er verweigerte die Impfung gegen das Coronavirus und verpasste deshalb in der Vorsaison Dutzende Spiele. Dass er Millionen Dollar verlor, war ihm egal. Niemand könne ihn versklaven und ihm sagen, was er tun solle.