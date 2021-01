Nach Corona-Party: Geldstrafe für NBA-Star Irving

Irving hat am vergangenen Wochenende eine private Party in geschlossenen Räumen besucht. Zudem wurde er auf Fotos und Videos ohne Mund-Nasen-Schutz tanzend festgehalten. Durch die Regularien der Liga ist es Spielern verboten, an Treffen mit 15 oder mehr Personen teilzunehmen und eine Bar oder einen Club zu betreten. Irving büßt außerdem das ihm anteilig für jedes Spiel, das er während seiner fünftägigen Quarantäne verpasst hat, gebührende Gehalt ein.