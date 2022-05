Irving: „Kakerlaken“-Sager und Wechsel-Angebot

Kyrie kontert beim Zocken

Auch während eines Twitch-Streams, bei dem der 30-Jährige beim GTA-Spielen zu sehen war, wurde Irving von wütenden Celtics-Fans kritisiert. „Oh mein Gott, Boston hasst dich. Oh mein Gott, geh zurück nach Cleveland. Oh mein Gott... So klingt ihr für mich, Kakerlaken“, konterte Kyrie die Anschuldigungen, die ihm entgegengebracht wurden.