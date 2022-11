Lebensräume für Fledermäuse in stiller Herbstnacht

Was ihm zur Umweltehre gereicht! Die Bundesforste haben vor allem in den Rückzugsgebieten von Grauem Langohr, Abendsegler & Co. eigene Altholz-Inseln und Totbäume belassen, damit die „Batmänner und - frauen“ genügend Lebensräume haben. Freidhagers lieber Appell: „Unsere Schützlinge bauen keine Nester, sondern nutzen bestehende Hohlräume und Spalten etwa in Kirchtürmen oder Dachböden. Lassen wir ihnen Schlitze frei!“