„Wandertag“ für Feuerwehr: 600 Meter-Fußmarsch

Hitze- und Materialschlacht

Kommandant Schwaighofer blickte auf einen kräfteraubenden Einsatz zurück: „Es war eine regelrechte Hitze- und Materialschlacht - mein Dank gilt allen Einsatzkräften und Privatpersonen die dutzende Male Ausrüstungsgegenstände an die Einsatzstelle tragen mussten, und dabei an ihre körperlichen Grenzen gegangen sind - es hat ja jeder im Funk mitgehört, dass der Traktorlenker noch im Fahrzeug eingeklemmt war, somit ging die Mannschaft an ihre Grenzen!“ Im Einsatz: 71 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz, Landwirtschaft.