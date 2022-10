Chronisch krank: Sage ich es in der Arbeit?

Von Home Office bis Zusatzurlaub

„Beginnend bei Fördermöglichkeiten, einem Kündigungsschutz oder auch einem eventuellen Zusatzurlaub ist vieles möglich“, erläutert der Vereinsobmann. „Förderungen zur Eingliederung von Menschen mit Behinderungen bzw. chronischer Erkrankung in das Arbeitsleben oder für Hilfsmittel am Arbeitsplatz werden mitunter gewährt. Zusätzlich können Abgaben- und Steuervorteile in Anspruch genommen werden. Auch flexiblere Arbeitszeiten oder Home-Office, sowie eine an die chronische Erkrankung angepasste Arbeitsplatzgestaltung, beispielsweise eine spezielle Sitzmöglichkeit, sind Optionen, welche den Arbeitsalltag wesentlich erleichtern können.“