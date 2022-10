Ersatzgeschwächte Spurs feiern fünften Saisonsieg!

Die San Antonio Spurs bleiben das Überraschungsteam in der noch jungen Saison der National Basketball Association (NBA)! Mit einem 107:98 gegen die Minnesota Timberwolves feierten sie am Sonntag den fünften Sieg im siebenten Spiel. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte mit vier Punkten, 14 Rebounds, vier Assists, drei Blocks und zwei Steals in 33:30 Minuten Einsatzzeit.