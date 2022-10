Fix! Lobnig-Duo nimmt Olympische Ringe ins Visier

Hungrig nach mehr

Der starke vierte Platz bei der WM in Belgrad vor einem Monat war für Kathi der Anstoß, ihre letzte Chance zu ergreifen. „Ich habe jahrelang mit Magdi trainiert, sie immer siegen gesehen – jetzt will ich das auch einmal!“, betont Kathi, die vor der Aufnahme in den Spitzensport-Kader der Polizei steht.