„Braucht eine Aufwertung für den Mutter-Kind-Pass“

Vorsorge fördern

Auch der NÖ Landtag hat sich in seiner gestern stattgefundenen Sitzung mit dem Thema befasst und beschlossen, dass das Land Niederösterreich an die Bundesregierung herantritt, um die Kontinuität dieser aus dem Jahr 1974 stammenden Errungenschaft sicherzustellen. „Seit vielen Jahren gilt der Mutter-Kind-Pass als Vorzeigemodell. Die vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen während der Schwangerschaft und bis zum 5. Lebensjahr des Kindes sind ein wesentlicher Beitrag, um Gesundheitsvorsorge von werdenden Müttern und Kleinkinder zu fördern“, so Königsberger-Ludwig und Eichtinger abschließend.