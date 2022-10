Russen lasten Briten Anschlag auf Nord Stream an

„Nach den vorliegenden Informationen waren Vertreter dieser Einheit der britischen Marine an der Planung, Bereitstellung und Ausführung eines Terroranschlags in der Ostsee am 26. September dieses Jahres beteiligt, bei dem die Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gesprengt wurden“, so das Ministerium Freitagmittag. Russland hat bisher den Westen für die Explosionen verantwortlich gemacht, bei denen die von Russland gebauten Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 auf dem Grund der Ostsee zerbrachen.