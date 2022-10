Kiew: Russland trotz Teilmobilmachung ohne Erfolge

Russland hat nach Darstellung der Ukraine im Krieg auch nach der Teilmobilmachung keine Fortschritte erzielt. Trotz eines Übergewichts an Waffen und Soldaten sei der Feind nicht erfolgreich, so der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Waleryj Saluschnyj. Indes hat Russland seine Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten binnen etwa eines Monats abgeschlossen. 41.000 von ihnen seien bereits in Militäreinheiten in der Ukraine eingesetzt, gab der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu bekannt.