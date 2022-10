NBA: Jakob Pöltl glänzt mit nächstem Double-Double

Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) mit den San Antonio Spurs den vierten Sieg im sechsten Saisonspiel in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Der Center aus Wien war am 129:124 gegen die Chicago Bulls mit einem weiteren Double-Double - 21 Punkte und 13 Rebounds - maßgeblich beteiligt. Außerdem verbuchte der 27-Jährige vier Assists und je einen Steal sowie Block in 30:10 Minuten auf dem Parkett.