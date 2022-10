Schmid: „Natürlich überwiegt die Enttäuschung“

Reinhold Ranftl (Austria-Verteidiger): „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem viel mehr möglich gewesen wäre, wenn wir entschlossener in die Box gegangen wären. Auch wenn wir uns fußballerisch nichts vorzuwerfen haben. Wenn man sieht, wie viele junge Spieler wir da am Platz haben, da ist der Gegner schon besser aufgestellt, was Erfahrung betrifft. Auf dem Niveau mit so wenig Erfahrung ist das nicht so einfach. Wir haben das ganz gut gemacht, aber es ist derzeit einfach nicht mehr drinnen.“