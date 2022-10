Schmid vor Aus bei Austria? Das sagt Ortlechner!

Steht bei der Wiener Austria ein Trainerwechsel bevor? Denkt man in Wien-Favoriten daran, Manfred Schmid, der die „Veilchen“ im Juli 2021 in sportlicher sowie wirtschaftlicher Not übernommen hatte, vor die Tür zu setzen? Glaubt man bei „Violett“ daran, dass ein „neuer Besen“ besser kehren könnte? Im Rahmen des Conference-League-Duells der Austria mit Lech Posen meldete sich nun Sportdirektor Manuel Ortlechner bezüglich entsprechender Gerüchte zu Wort - mit einer Beruhigung aller Fans von Schmid …