Israel und Libanon: Abkommen über Seegrenze

Schallenberg begrüßt Einigung

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat die Einigung begrüßt. Diese komme beiden Ländern „sicherheitspolitisch und wirtschaftlich“ zu Gute, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. „Angesichts der politischen, wirtschaftlichen und humanitären Abwärtsspirale, in der sich der Libanon befindet, ist das ein dringend benötigter Hoffnungsschimmer. Ich hoffe, dass weitere mutige Schritte in Richtung notwendiger Reformen folgen werden“, so Schallenberg.