Israel beginnt Förderung aus Gasfeld im Mittelmeer

Gas könnte Europa helfen

Das Gas aus Israel könnte auch zur Linderung der Energiekrise in Europa beitragen. Seit der russischen Invasion in der Ukraine sucht die EU zunehmend nach anderen Gaslieferanten. Im September hatte der israelische Regierungschef Jair Lapid in Aussicht gestellt, ab 2023 Erdgas über Ägypten auch an europäische Länder liefern zu können.