Israel liefert weiterhin keine Waffen an Ukraine

Nach dem Auftauchen von iranischen Kamikaze-Drohnen in der Ukraine, die von der russischen Armee verwendet werden, richten sich die Augen zahlreicher EU- und auch NATO-Staaten auf Israel. Doch die israelische Regierung behält weiterhin ihre neutrale Position, beteiligt sich nicht an Sanktionen und liefert keine Waffen oder Luftabwehrsysteme an die Ukraine - um die Beziehungen zu Russland nicht zu gefährden, wird betont.