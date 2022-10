19 illegale Migranten in Klein-Lkw gepfercht

Nicht über die Brücke von Andau, sondern über den regulären Grenzübergang fuhr ein Lette am 1. August dieses Jahres mit einem Klein-Lkw vom Typ Mercedes Sprinter. In den Laderaum hatte der 20-Jährige 19 Illegale gepfercht. Bei der Einreise klickten die Handschellen. Seinen 21. Geburtstag verbrachte Ralf K. in der Justizanstalt Eisenstadt.