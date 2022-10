„Weiterer Deal“: Hamilton spricht über F1-Zukunft

Lewis Hamilton lässt keinen Zweifel an seiner langfristigen Zukunft in der Formel 1. „Wir werden einen weiteren Deal machen“, sagte der Rekordweltmeister ausgewählten Medien in einem Interview vor dem Grand Prix von Mexiko an diesem Wochenende. „Wir werden uns in den nächsten Monaten zusammensetzen und darüber diskutieren, würde ich sagen. Mein Ziel ist es, weiterhin bei Mercedes zu sein.“