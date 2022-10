Kloses Altacher wollen nun den Strich attackieren

Die „Unterschiedsspieler“

Klose kann im Offensivbereich auf Unterschiedsspieler setzen. Wie Atdhe Nuhiu, der schon sieben Saisontore erzielte. Wie Alexis Tibidi, der in den letzten fünf Spielen viermal traf: „Unterschiedsspieler zu sein, ist auch mit Stress verbunden. Ich versuche, darüber nicht viel nachzudenken.“ Seine Zukunft sieht die Stuttgart-Leihgabe in Deutschland. Sein Traum: „Im französischen Nationalteam spielen!“ Mit Salzburg-Leihspieler Amankwah Forson verbindet ihn schon nach der kurzen gemeinsamen Zeit in Altach eine Freundschaft: „Ich kenne ihn erst seit Sommer, aber ich mag ihn sehr.“ Kein Wunder also, dass die beiden auch auf dem Platz harmonieren.