Die Zinsen sind zurück

Real bleibt minus Angesichts einer Teuerung von aktuell rund zehn Prozent sind das natürlich nur Tropfen auf den heißen Stein. Denn ein realer Verlust an Kaufkraft bleibt, wenn die Inflation höher als die Einlage-Zinsen ist. Doch eines wird oft vergessen: In den letzten Jahrzehnten gab es nur selten Phasen, in denen mit Spareinlagen ein realer Wertzuwachs erzielt werden konnte. In den 70er-Jahren etwa lag die Inflation bei bis zu 9%, während die Einlagenzinssätze gerade bei 5% waren. Doch das ist immer noch besser, als die Ersparnisse unterm Kopfpolster liegen zu lassen...