Kind brutal vergewaltigt: Täter kommt in Anstalt

Drohte Familie auszulöschen

Dafür erfand er wiederum Personen, so beispielsweise einen „Goran“, der, so das Kind nicht zum Sex bereit wäre, ihre ganze Familie auslöschen werde. Die Zehnjährige ließ sich aus Angst dazu bewegen, sich in Vorarlberg abholen zu lassen. Der Mann fuhr mit ihr in eine eigens angemietete Bregenzer Wohnung, wo er das Kind knebelte, fesselte und brutal vergewaltigte. Dabei filmte und fotografierte er das Opfer.