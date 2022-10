Welche Schule ist die Richtige für mein Kind?

„Die Schulwahl sollte sich an den Interessen, Fähigkeiten und Talenten des Kindes orientieren“, so Jürgen Neuwirth, Leiter des Pädagogischen Dienstes Bildungsdirektion Burgenland. „Entscheidungshilfe kann auch der Besuch von Infoabenden und Tagen der offenen Tür bieten. Dort kann man in Gesprächen mit den Lehrern Eindrücke vom Schulalltag bekommen.“ Im Burgenland stehen rund 40 Mittelschulen und 8 Gymnasien zur Auswahl. Damit ein Kind ins Gymnasium gehen darf, muss es aber vor allem in den Hauptfächern ein gutes Notenniveau haben.