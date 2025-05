So läuft die Auszeit bei den Kloster-Rebellinnen

Du wirst erfrieren. Nimm eine Decke mit. In Klöstern ist es kalt. Hast eh was zum Essen dabei, weil dort wird jetzt gefastet. Du traust dich was! Hast du nicht den Film „Im Namen der Rose“ gesehen? Mit diesen Sätzen wurde ich konfrontiert, als ich Freunden und Familie eröffnet habe, dass ich über Ostern ins Kloster gehe. Wohl gemerkt: Keiner von ihnen hat sich je so eine Auszeit genommen. Denn Erfahrene berichten unisono: Du wirst sehen, es wird dir guttun.