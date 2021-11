Equal Pay Day: Männer verdienen 500.000 Euro mehr

Der Equal Pay Day zeigt noch immer eine Ungerechtigkeit der Einkommensverhältnisse zwischen den Geschlechtern. Wie gelangen wir an eine vollkommene Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann? Was würde eine gesetzliche Frauenquote in Unternehmen bringen? Und wie gelangen Frauen aus der Altersarmut? Darüber spricht die SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in „Nachgefragt“ mit Moderatorin Raphaela Scharf.