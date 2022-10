Judokas fliegen von Grand Slam ohne Zählbares heim

Für Österreichs Judoka hat es beim Grand-Slam-Turnier in Abu Dhabi nicht viel zu holen gegeben. Zwar gab es am dritten und letzten Tag die ersten Siege. Die erhofften Platzierungen in den Top 7, die auch wichtige Weltranglisten-Punkten bedeutet hätten, wurden aber nicht erreicht. Somit flog das sechsköpfige Team ohne zählbares Ergebnis aus den Vereinigten Arabischen Emiraten heim.