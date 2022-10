Fuschl kassierte gegen Angstgegner erste Pleite

Torgarant fehlte wegen Hexenschuss

Fuschl musste auf sieben Tore-Mann Milivoje Lazic verzichten, dieser erlitt in der Nacht einen Hexenschuss, der bis zum Spiel medizinisch nicht mehr weggebracht werden konnte. Hof ging hochmotiviert in die Partie, erarbeitete sich ein Chancenplus. Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff traf Alexandar Stanojevic nach einer Pertiller-Vorlage zur verdienten Führung. Trotz stärker werdenden Gästen in Hälfte zwei schoss David Unterainer per 20 Meter-Schuss zum 2:0-Endstand ein.