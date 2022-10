Ab Montag Anmeldung für Grippe-Impftermine in Wien

Nachdem das Gesundheitsministerium am Samstag vor ersten Influenzafällen in Österreich gewarnt hat und die baldige Immunisierung gegen die Grippe empfohlen hat, startet die Stadt Wien ab Montag die Anmeldung für ihre Grippe-Impfaktion in den städtischen Impfzentren. Die Immunisierung selbst ist kostenlos, der Impfstart ist dann für den 2. November 2022 angesetzt.