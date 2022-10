Impfung als „bestmöglicher Schutz“ gegen Influenza

Der Hals kratzt, die Nase läuft, vielleicht plagt einen auch noch etwas Husten, und man fühlt sich generell sehr schlapp: Ob reine Erkältung, eine richtige Influenza oder gar Covid - wie man überhaupt den Unterschied merkt, und was bei den einzelnen Krankheitssymptomen am besten hilft, darüber hat krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Dr. Andreas Krauter, in der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins gesprochen.