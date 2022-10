Anna Gasser setzt in Chur Big-Air-Podestserie fort

Auch Millauer stark

Bei den Herren schaffte Clemens Millauer bei seinem Comeback nach dem bei den Olympischen Spielen in Peking (CHN) erlittenen Knöchelbruch den Einzug in das Zehnerfinale, in dem der Oberösterreicher bei seinen ersten beiden Versuchen jedoch zu Sturz kam. Danach nahm Millauer mit einem „Frontside 360“ kein unnötiges Risiko mehr und beendete den Bewerb mit 40,75 Punkten auf Platz zehn. Der Sieg ging an den Japaner Takeru Otsuka (166,50), der vor seinem Landsmann Ruki Tobita (140,00) und dem Schweizer Lokalmatador Nick Pünter (125,50) gewann. Der amtierende Junioren-Weltmeister Eric Dovjak reihte sich bei seinem Weltcupdebüt an der 32. Stelle ein.