Rudigier und Wolf beim Auftakt im Big Air Fünfte

Der Tiroler Hannes Rudigier hat am Freitagabend beim Weltcup-Auftakt der Ski-Freestyler in Chur im Big Air als Fünfter überrascht. Für den 22-Jährigen ist dies das mit Abstand beste Ergebnis. Auch Lara Wolf landete im Frauenfeld an der fünften Stelle. Es gewannen Olympiasieger Birk Ruud (NOR) und die bei den Winterspielen zweitplatzierte Tess Ledeux (FRA).