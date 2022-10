Herren-Chef glaubt an Blitzheilung der ÖSV-Stars

„Die Operation bei Stefan ist gut verlaufen, es ist natürlich extrem schade, dass er in Sölden nicht am Start ist. Er ist doch einer der wichtigsten Riesentorläufer von uns, er kann ums Podium mitfahren. Aber Gott sei dank ist nicht mehr passiert“, sagte Pfeifer bei einem Medientermin am Freitagabend in Sölden zur APA - Austria Presse Agentur. Brennsteiner hatte sich den Innenmeniskus im rechten Knie eingeklemmt und eingerissen, der eingeklemmte Teil wurde bei einer Arthroskopie entfernt. In drei Wochen soll laut Pfeifer Skifahren wieder möglich sein.