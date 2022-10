Energie-Tarif der Stadt für Vereine

Da die Stadt die Energiekosten der Vereine mit bis zu 85 Prozent fördert, ist die Kostensteigerung auch für die Stadt ein finanzielles Problem. Für die Stadt-Einrichtungen selbst hält sich das Problem noch in Grenzen. Der Strompreis ist aufgrund des aktuellen Liefervertrags mit der Salzburg AG noch bis Ende 2023 gesichert, der Gaspreis bis Ende 2024. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) will nun Vereine, für die die Stadt ohnehin den Großteil der Energiekosten bezahlt in den Vertrag der Stadt bekommen.