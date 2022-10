Die Stadt träumt von einem Budget-Plus

Mit 623,6 Millionen Euro an Einnahmen rechnet die Stadt für das Jahr 2023. Bei aktuell geplanten Ausgaben von 609 Millionen Euro würden so mehr als 14 Millionen Euro an Plus übrig bleiben. Das kommt überraschend, sieht man sich die angesichts diverser Krisen tiefroten Budgets von Bund und Land an. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) schränkt auch ein: „Dieses Plus kann bis zum Beschluss im November noch kleiner werden.“ Er hofft aber, dass die schöne Summe nicht von Notwendigkeiten und Wünschen aus den Ressorts aufgefressen werden.