Fortan neue Startnummernregel in der Abfahrt

Weiterhin Chef-Renndirektor bei den Männern ist Markus Waldner sowie bei den Frauen Peter Gerdol. Hladnik folgt auf Emmanuel Couder, der in eine andere Funktion wechselt. Senigagliesi tritt in die Fußstapfen von Jean-Philippe Vuilliet, der in den Ruhestand geht. Im Technikbereich setzt Markus Mayr seine Tätigkeit fort.