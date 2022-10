Bankräuber legte beim Überfall einen Zettel hin

Der Bankräuber hatte sich vorbereitet: Wie die „Krone“ erfuhr, legte der bewaffnete und mit einer FFP2-Maske vermummte Täter beim Überfall in der Hypo-Filiale am Residenzplatz am Donnerstag einen handschriftlich vorgeschriebenen Zettel auf den Bankschalter. „Es handelt sich hier um einen Überfall, bleiben Sie ruhig“ stand darauf. Zudem forderte der Räuber im österreichischen Dialekt Geld, als er den Bankangestellten mit einer Pistole bedrohte.